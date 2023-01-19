Писарев прокомментировал расширенный состав сборной России

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал расширенный список игроков национальной команды.

«Расширенный список из тридцати с лишним игроков у нас был с последних матчей. За ними мы и следим», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

По словам специалиста, те игроки, которые в вышеупомянутый список не попали, смогут проявить себя во время приближающихся матчей Российской премьер-лиги и Фонбет Кубка России. Именно выступления в официальных играх станут ключевыми в вопросе выбора окончательного состава национальной сборной, заключил Писарев.

Первые кубковые игры состоятся в конце февраля, игры чемпионата – в начале марта.