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Писарев прокомментировал расширенный состав сборной России

19 Января 2023 • 17:58 Комментировать

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал расширенный список игроков национальной команды.

«Расширенный список из тридцати с лишним игроков у нас был с последних матчей. За ними мы и следим», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

По словам специалиста, те игроки, которые в вышеупомянутый список не попали, смогут проявить себя во время приближающихся матчей Российской премьер-лиги и Фонбет Кубка России. Именно выступления в официальных играх станут ключевыми в вопросе выбора окончательного состава национальной сборной, заключил Писарев.

Первые кубковые игры состоятся в конце февраля, игры чемпионата – в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Писарев
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