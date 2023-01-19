Сборная России проведёт матч в марте

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал нынешнюю деятельность, касающуюся национальной команды.

Специалист сказал, что нахождение в Объединенных Арабских Эмиратах сразу восьми клубов Российской премьер-лиги является удобным в логистической части работы, так как это позволяет отсматривать поединки и общаться с тренерами в больших количествах.

В данный момент перед тренерским штабом сборной, по словам эксперта, стоит задача просмотра игроков.

«В марте будет окно ФИФА, мы планируем сыграть матч. Так что нужно собирать информацию», - цитирует Писарева «Матч ТВ».