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​Коченков будет играть за сборную Кыргызстана

19 Января 2023 • 16:55 Комментировать

Голкипер Антон Коченков будет выступать за сборную Кыргызстана. Об этом рассказал Александр Крестинин, который занимает должность главного тренера этой национальной команды.

«Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решён, в ближайших матчах планируем заиграть», - высказался Крестинин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В начале апреля Антону Коченкову исполнится 36 лет. На клубном уровне в настоящий момент голкипер выступает за тульский «Арсенал» в Первой лиге.

Стоит сказать, что в своё время Антон Коченков провёл несколько матчей за юношескую сборную Кыргызстана. С тех пор на международном уровне вратарь на выступал.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Коченков Александр Крестинин сборная Кыргызстана
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