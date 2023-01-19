​Коченков будет играть за сборную Кыргызстана

Голкипер Антон Коченков будет выступать за сборную Кыргызстана. Об этом рассказал Александр Крестинин, который занимает должность главного тренера этой национальной команды.

«Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решён, в ближайших матчах планируем заиграть», - высказался Крестинин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В начале апреля Антону Коченкову исполнится 36 лет. На клубном уровне в настоящий момент голкипер выступает за тульский «Арсенал» в Первой лиге.

Стоит сказать, что в своё время Антон Коченков провёл несколько матчей за юношескую сборную Кыргызстана. С тех пор на международном уровне вратарь на выступал.