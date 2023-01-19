Гранат: «Хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России было вспышкой»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат высказал мнением о том, что успех национальной команды на ЧМ-2018 был вспышкой.

«Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше», — приводит слова Граната Metaratings.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что игрокам сборной России не стоило вручать звание заслуженных мастеров спорта.

Гранат отметил, что не встречал ни одного игрока, который бы как-то хвастался этим званием. Орлов высказал мнение, он имеет на это право, добавил бывший защитник.