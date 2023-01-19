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Акинфеев прокомментировал возможный переход РФС в АФК

19 Января 2023 • 08:17 Комментировать

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что он думает о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Такие глобальные вопросы — не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить «давайте подождём» или «давайте перейдём»... Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет — это немаловажный фактор», — передаёт речь Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Также футболист отметил, что ни на что бы не променял гимн Лиги Чемпионов, посочувствовав тем, кто стал пострадавшим в ситуации с отстранением российских клубов.

Напомним, что в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

В Российском футбольном союзе на данный момент активно обсуждается переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России Игорь Акинфеев РФС УЕФА Лига Чемпионов АФК Переход РФС в АФК
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