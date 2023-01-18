Российский эксперт Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что сборной России лучше играть в Азии, чем не играть вовсе.

Специалист ответил на вопрос, с кем придётся играть национальной команде в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не надо об этом говорить так высокопарно. Столько подобных заявлений, что с ума сойти можно. Такие великие, что не с кем нам играть. Что мы в Европе показали? С трудом со Словенией играем. Японцы на чемпионате мира Испанию обыграли. Ну вот. Дело в том, что футбол развивается и достаточно эффективно. Лучше играть, чем не играть.

Я не могу сказать, что нам нужно переходить в Азию, потому что нужно знать законы. Надо примерно хотя бы представлять, что тебя ждёт, если мы уйдём туда», — сказал Гаджиев.