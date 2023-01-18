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Лангович рассказал, что с Галактионовым все находят общий язык

18 Января 2023 • 14:31 Комментировать

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о работе в молодёжной сборной России под руководством Михаила Галактионова.

«Когда я только приехал в расположение молодежной сборной, Галактионов сразу вызвал меня к себе. Там он мне объяснил требования и сказал, чего ждет от моей игры. По мне, это очень хороший специалист, с ним все пацаны находят общий язык», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

Футболист заявил, что сразу понял все требования тренера. От работы с Галактионовым только самые лучшие эмоции, добавил игрок.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.

Напомним, Галактионов совмещает пост наставника в молодежной сборной России и в «Локомотиве».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Михаил Галактионов Молодёжная сборная России Андрей Лангович
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