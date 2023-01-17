Холанн заявил, что мечтает сыграть на следующем ЧМ

Один из лучших форвардов мира Эрлинг Холанн очень надеется, что сможет сыграть на следующем чемпионате мира по футболу. Благо, шансы у его сборной на это есть огромные – норвежцам будет легче пробиться через отбор в зоне УЕФА, так как на чемпионате мира 2026 года сыграют уже не 32 клуба, а 48.

«Мы очень надеемся, что сможем пройти квалификацию на чемпионат мира в 2026 году. Моя главная цель со сборной – когда-нибудь сыграть на мировом первенстве», - цитирует Холанна Mundo Deportivo.

Отметим, что сборная Норвегии не пробилась на чемпионат мира в Катаре – в своей группе G в европейском отборе норвежцы пропустили вперёд команды Нидерланды и Турции и даже не сыграли в стыковых матчах.