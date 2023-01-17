Колосков: «Идея распустить сборную — бред сумасшедшего»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном роспуске национальной команды.

«Идея распустить сборную — бред сумасшедшего. Мы же не на 10 лет отстранены. Санкции рано или поздно снимут, и мы должны быть готовы. Спросите у любого игрока, он вам ответит, что приезжать в расположение сборной — это почёт», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, отсутствие практики для национальной команды может привести у серьёзным проблемам в будущем. Также Колосков отметил любовь болельщиков к играм сборной.

Напомним, что российский футбол отстранён от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года.