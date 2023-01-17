Месси и Неймар – в сборной лучших игроков Южной Америки

IFHHS представила символическую сборную, составленную из лучших футболистов Южной Америки по итогам прошлого года. В данный список международная федерация футбольной статистики и истории включила семь представителей сборной Аргентины и четырех бразильцев.
Голкипер: Эмилиано Мартинес.
Защитники: Николас Отаменди, Тьяго Силва, Кристиан Ромеро.
Полузащитники: Родриго де Пауль, Каземиро, Энцо Фернандес, Неймар.
Форварды: Винисиус Жуниор, Хулиан Альварес, Лионель Месси.
Напомним, что сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира – 2022 в Катаре. В финальном матче «альбиселесте» отпраздновали победу над сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
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