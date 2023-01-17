Месси и Неймар – в сборной лучших игроков Южной Америки

IFHHS представила символическую сборную, составленную из лучших футболистов Южной Америки по итогам прошлого года. В данный список международная федерация футбольной статистики и истории включила семь представителей сборной Аргентины и четырех бразильцев.

Голкипер: Эмилиано Мартинес.

Защитники: Николас Отаменди, Тьяго Силва, Кристиан Ромеро.

Полузащитники: Родриго де Пауль, Каземиро, Энцо Фернандес, Неймар.

Форварды: Винисиус Жуниор, Хулиан Альварес, Лионель Месси.

Напомним, что сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира – 2022 в Катаре. В финальном матче «альбиселесте» отпраздновали победу над сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).