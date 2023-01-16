Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что потенциальный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола - неординарный.

«Решение РФС по Азии - верное. Они создали рабочую группу, которая изучает документы. Как пример, это ведь не просто как взять и перейти улицу на зелёный свет, да даже если на красный, перешёл и меня оштрафовали, но я уже на другой стороне. А переход в другую лигу — это ещё и всякие разные документы, которые надо забрать у УЕФА.

А сколько на это времени уйдёт? В РФС говорят о том, что на это полгода уйдёт. Следующий вопрос: «Как нас встретят там?» В Азии далеко не все нас ждут. Что будет, если перейдём, а потом попросимся назад?

Этот случай неординарный, практике подобные случаи неизвестны. Никто не знает, что будет. Сейчас рабочая группа занимается изучением этих вопросов», — сказал Гаджиев.

В конце 2022 года РФС сообщил о том, что создана рабочая группа, которая приступила к изучению перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола. На сегодняшний день окончательное решение не принято.