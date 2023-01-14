Кечинов оценил план сборной России на 2023 год

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался оценил план сборной России на 2023 год.

«Я всегда говорил после отстранения, что наша сборная должна собираться. Считаю, что такие матчи нужно обязательно проводить. Сложно сказать, пять запланированных матчей — это много или мало», — заявил экс-игрок «красно-белых» в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, такое число матчей за календарный год является оптимальным при той ситуации, в которой оказалась национальная команда.

Напомним, что ранее появилась информация о желании российской сборной провести пять сборов в текущем календарном году.