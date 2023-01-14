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Широков считает, что сборной России нужно проводить товарищеские матчи

14 Января 2023 • 18:37 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков высказал мнение о том, что сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Если говорят, что нужно играть, значит, конечно, нужно. Другой вопрос — с кем? Обычно семь или восемь матчей бывает в год. Сыграли с азиатскими командами — не очень нас порадовала игра», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что ему хотелось бы увидеть более серьезное отношение тренерского штаба и команды к контрольным встречам.

Напомним, в 2022 году сборная России провела три товарищеские игры, в одной из которых одержала победу, а две другие завершились нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Широков
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