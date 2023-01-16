Российский футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о заявлении депутата Госдумы Дмитрия Свищева о том, что Россия потребует компенсацию от ФИФА за неучастие российских команд в еврокубках.

«Потребовать можно, но получить, наверное, нет. Потому что если это какой-то там шаг, который не предусмотрен в уставе ФИФА, а такого пункта, скорее всего, нет. На что они должны ссылаться, когда идёт такое заявление? Ссылаться в первую очередь можно на уставные требования организации. Если нет – будут голосовать. Ну и кто проголосует, чтобы какую-то компенсацию дать России?

Кроме дополнительной агрессии в адрес России это ничего не вызовет», — сказал Гаджиев.

Напомним, весной 2022 года ФИФА совместно с УЕФА отстранили российские команды и национальную сборную от международных соревнований на неопределённый срок. В 2022 году Россия не сыграла на чемпионате мира, а клубы не выступают в еврокубках.