Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Гаджиев – о требовании Россией компенсаций от ФИФА: «Кроме дополнительной агрессии в наш адрес это ничего не вызовет» эксклюзив

16 Января 2023 • 19:00 Комментировать

Российский футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о заявлении депутата Госдумы Дмитрия Свищева о том, что Россия потребует компенсацию от ФИФА за неучастие российских команд в еврокубках.

«Потребовать можно, но получить, наверное, нет. Потому что если это какой-то там шаг, который не предусмотрен в уставе ФИФА, а такого пункта, скорее всего, нет. На что они должны ссылаться, когда идёт такое заявление? Ссылаться в первую очередь можно на уставные требования организации. Если нет – будут голосовать. Ну и кто проголосует, чтобы какую-то компенсацию дать России?

Кроме дополнительной агрессии в адрес России это ничего не вызовет», — сказал Гаджиев.

Напомним, весной 2022 года ФИФА совместно с УЕФА отстранили российские команды и национальную сборную от международных соревнований на неопределённый срок. В 2022 году Россия не сыграла на чемпионате мира, а клубы не выступают в еврокубках.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Гаджи Гаджиев Сборная России РФС УЕФА РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
19:00 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев – о требовании Россией компенсаций от ФИФА: «Кроме дополнительной агрессии в наш адрес это ничего не вызовет» эксклюзив
14 Января
19:11 · Чемпионат мира 2026
Кечинов оценил план сборной России на 2023 год
18:37 · Чемпионат мира 2026
Широков считает, что сборной России нужно проводить товарищеские матчи
15:23 · Чемпионат мира 2026
Юран — о товарищеских матчах сборной России: «Пять игр — это уже хорошо»
13:02 · Чемпионат мира 2026
Колосков считает, что сборной России нужно проводить товарищеские матчи
12 Января
21:24 · Чемпионат мира 2026
Овчинников — о возможном переходе РФС в АФК: Думаю, никто никуда переходить не собирался, хотели напугать Европу
17:52 · Чемпионат мира 2026
Бушманов: «Было бы интересно поработать в молодёжной сборной России»
15:14 · Чемпионат мира 2026
Кафанов — о возможном переходе в АФК: «Хотелось бы играть официальные матчи и бороться за путевку на чемпионат мира»
14:17 · Чемпионат мира 2026
Ганчаренко негативно относится к переходу РФС в Азию
09:46 · Чемпионат мира 2026
Шунин высказался о переходе РФС в Азию
11 Января
20:56 · Чемпионат мира 2026
Аршавин: «Мне бы хотелось, чтобы мы играли в европейской конфедерации, а не в азиатской»
20:36 · Чемпионат мира 2026
Пюэль может возглавить сборную Бельгии
15:22 · Чемпионат мира 2026
Легенда немецкого футбола может занять должность технического директора сборной Германии
14:50 · Чемпионат мира 2026
Ротен: «Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном»
13:34 · Чемпионат мира 2026
Широков рассказал, нужно ли РФС переходить в Азию
Все новости
Рекомендуем