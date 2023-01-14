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Колосков считает, что сборной России нужно проводить товарищеские матчи

14 Января 2023 • 13:02 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, стоит ли сборной России проводить товарищеские матчи. Ранее появилась информация, что в 2023 году национальная команды сыграет пять контрольных матчей.

«Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два, сборной нужно готовиться. Снимут санкции – а мы не знаем, в каком состоянии находятся футболисты. У меня нет сомнений, что нужно играть», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Эксперт считает, что соперники сборной России будут не из Европы, но можно играть с азиатскими, африканскими и южноамериканскими командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
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