Колосков считает, что сборной России нужно проводить товарищеские матчи

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, стоит ли сборной России проводить товарищеские матчи. Ранее появилась информация, что в 2023 году национальная команды сыграет пять контрольных матчей.

«Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два, сборной нужно готовиться. Снимут санкции – а мы не знаем, в каком состоянии находятся футболисты. У меня нет сомнений, что нужно играть», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Эксперт считает, что соперники сборной России будут не из Европы, но можно играть с азиатскими, африканскими и южноамериканскими командами.