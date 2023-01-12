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Овчинников — о возможном переходе РФС в АФК: Думаю, никто никуда переходить не собирался, хотели напугать Европу

12 Января 2023 • 21:24 Комментировать

Российский тренер Валерий Овчинников высказал мнение о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Думаю, никто никуда переходить не собирался. Нигде нас не ждут - это во-первых. И чемпионами нигде мы не можем стать — это во-вторых. Почему решили, что мы вдруг что-то выиграем в Азии? Это так кажется. Халява бывает только в мышеловке», — заявил Овчинников «РБ Спорту».

По мнению эксперта, сейчас не нужно принимать таких серьезных решений, лучше обратить внимание на поднятие уровня российского футбола.

Ранее сообщалось, что РФС создал рабочую группу для подробного изучения вопроса возможного перехода в Азию. Помимо этого, была создана рабочая группа с представителями УЕФА и ФИФА по поводу возможного допуска России к международным турнирам.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Овчинников Переход РФС в АФК
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