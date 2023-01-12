Бушманов: «Было бы интересно поработать в молодёжной сборной России»

Экс-наставник «Спартака‑2» Евгений Бушманов ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера молодёжной сборной России. Ранее сообщалось, что РФС планирует сменить Михаила Галактионова на другого специалиста.

«Пока без работы нахожусь. Молодежная сборная России? Никакой информации нет. Не думал на тему, было бы интересно поработать в молодежной команде», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Ранее 51-летний тренер работал в «Локомотиве», «Химках», «Спартаке-2», «Шиннике» и других клубах. Стоит отметить, что Бушманов уже возглавлял молодежку в 2017-2018 годах.