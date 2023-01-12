Кафанов — о возможном переходе в АФК: «Хотелось бы играть официальные матчи и бороться за путевку на чемпионат мира»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Есть вопросы, которые трудно предугадать. Есть плюсы и минусы. Чего из них больше, не могу предсказать. Хотелось бы играть официальные матчи и бороться за путевку на чемпионат мира, где бы то ни было», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что уровень футбола в Азии набирает обороты, это было видно на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

Ранее РФС сообщил, что создаст рабочую группу для подробного изучения вопроса возможного перехода организации в Азиатскую конфедерацию.