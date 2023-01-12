Ганчаренко негативно относится к переходу РФС в Азию

Рулевой екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко поделился мнением о потенциальном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна ЛЧ. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол. Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», - приводит слова белорусского наставника издание «Чемпионат».

В конце февраля прошлого года Россия была отстранена от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим на исполкоме РФС обсуждался переход в Азиатскую конфедерацию футбола.