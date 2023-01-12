Шунин высказался о переходе РФС в Азию

Голкипер сборной России и московского «Динамо» Антон Шунин в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Давайте немного подождем. Надеюсь, что все в итоге разрешится, и мы сможем играть, как раньше, в еврокубках и за сборную. Конечно, скучаем по таким матчам!» - высказался вратарь.

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в официальных матчах на уровне клубов и сборных.

В декабре Российский футбольный союз создал рабочую группу, которая займется вопросом перехода в АФК.