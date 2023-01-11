Аршавин: «Мне бы хотелось, чтобы мы играли в европейской конфедерации, а не в азиатской»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я думаю, там столько вводных, о которых мы не знаем. Моё мнение — если выбирать, естественно, мне бы хотелось, чтобы мы играли в европейской конфедерации, а не в азиатской», — заявил экс-игрок лондонского «Арсенала» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что после многочисленных переносов принятия решениябыла создана рабочая группа, которая до весны будет прорабатывать имеющиеся варианты с переходом в АФК или с сохранением членства в УЕФА. На данный момент российский футбол полностью отстранён от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.