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Аршавин: «Мне бы хотелось, чтобы мы играли в европейской конфедерации, а не в азиатской»

11 Января 2023 • 20:56 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Я думаю, там столько вводных, о которых мы не знаем. Моё мнение — если выбирать, естественно, мне бы хотелось, чтобы мы играли в европейской конфедерации, а не в азиатской», — заявил экс-игрок лондонского «Арсенала» в интервью изданию Sport24

Напомним, что после многочисленных переносов принятия решениябыла создана рабочая группа, которая до весны будет прорабатывать имеющиеся варианты с переходом в АФК или с сохранением членства в УЕФА. На данный момент российский футбол полностью отстранён от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Переход РФС в АФК
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