Пюэль может возглавить сборную Бельгии

Французский специалист Клод Пюэль может продолжить тренерскую карьеру на уровне сборных и возглавить одну из самых ярких европейских сборных последних лет - сборную Бельгии. Информацией об этом делится DH Les Sports.

Отмечается, что Пюэль мог стать главным тренером бельгийской команды ещё в 2016 году, но тогда руководство бельгийской футбольной федерации предпочло ему Роберто Мартинеса.

За всю свою тренерскую карьеру Пюэль ещё не тренировал национальные сборные. Последним местом его работы был французский «Сент-Этьен», который он покинул в 2021 году и уже более года специалист никого не тренирует. Также Пюэль тренировал «Монако», «Лион», «Ниццу», «Лилль» и клубы АПЛ – «Лестер» и «Саутгемптон».