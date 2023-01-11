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Легенда немецкого футбола может занять должность технического директора сборной Германии

11 Января 2023 • 15:22 Комментировать

Руководство немецкого футбола нашло кандидатуру на вакантное место технического директора сборной Германии.

Напомним, что после катарского чемпионата мира, по итогам которого подопечные Ханса-Диттера Флика во второй раз подряд не смогли выйти из группы, пост технического директора освободил Оливер Бирхофф, находившийся на нём 18 лет. По информации Suddeutsche Zeitung, боссы DFB рассматривают кандидатуру бывшего наставника сборной, а ныне спортивного директора «Байера» Руди Фёллера. Другими кандидатами названы Фреди Бобич, Маттиас Заммер или Пер Мертезакер.

Отметим, что чемпион мира - 1990 возглавлял сборную с 2000 по 2004 год, взяв серебро на азиатском мундиале в 2002 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Руди Фёллер
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