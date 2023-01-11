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Ротен: «Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном»

11 Января 2023 • 14:50 Комментировать

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Жером Ротен поделился мнением о перспективах Килиана Мбаппе стать капитаном сборной.

«Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном. Потому что он много шумит и ярко реагирует, а Дешам — противоположность такому стилю общения на пресс-конференциях. При пожаре капитан должен пытаться его потушить, а Килиан своей откровенностью может только сильнее разжечь огонь», — приводит слова Ротена издание RMC Sport. По его мнению, Мбаппе полностью отличается от бывшего капитана Уго Льориса, который хорошо показывал себя на пресс-конференциях в нужном для спокойного Дешама стиле.

Напомним, что после завершения международной карьеры вратарём «Тоттенхэма» капитанская повязка «трёхцветных» стала вакантной. В футболке бывших чемпионов мира Килиан Мбаппе провёл 66 матчей, забив 36 голов, включая восемь на ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Жером Ротен Дидье Дешам Килиан Мбаппе
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