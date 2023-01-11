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Широков рассказал, нужно ли РФС переходить в Азию

11 Января 2023 • 13:34 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков поделился мнением касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На данный момент не вижу смысла идти в Азию. Если кто-то этого захотел, то не предоставил расчетов - ни экономических, ни логистических. Нет ясности и с тем, примут ли нас в АФК», - передает слова Широкова издание «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале минувшего года совместным решением ФИФА и УЕФА было принято решение об отстранении России от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов. В связи с этим начал активно обсуждаться возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Переход РФС в АФК
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