Широков рассказал, нужно ли РФС переходить в Азию

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков поделился мнением касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На данный момент не вижу смысла идти в Азию. Если кто-то этого захотел, то не предоставил расчетов - ни экономических, ни логистических. Нет ясности и с тем, примут ли нас в АФК», - передает слова Широкова издание «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале минувшего года совместным решением ФИФА и УЕФА было принято решение об отстранении России от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов. В связи с этим начал активно обсуждаться возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.