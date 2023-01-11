Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Игнатьев считает, что работа по отстранению российской сборной от ЧМ-2026 в самом разгаре

11 Января 2023 • 06:50 Комментировать (1)

Известный российский специалист Борис Игнатьев считает, что сборная России вряд ли сможет порадовать отечественных любителей футбола на североамериканском чемпионате мира в 2026 году. По причинам, как говорится, чисто техническим - ее заведомо лишат даже шанса попасть туда, уверен Игнатьев. Напомним, что чемпионат мира пройдет в трех главных странах Северной Америки, в том числе, разумеется, и в США - где главную игру планеты величают «соккер».

- Решение CAS — предсказание на развитие событий к чемпионату мира 2026 в Северной Америке. Американцы на свой чемпионат нас точно не захотят пускать. Даже Азия нам не поможет. Посмотрим, как все будет развиваться, - цитирует слова Игнатьева Sport24

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев ЧМ-2026
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Гоблин Фред
11 Января 2023 в 08:21
Не Хрен Платить Им Взносы И Всё Остальное....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
06:50 · Чемпионат мира 2026
Игнатьев считает, что работа по отстранению российской сборной от ЧМ-2026 в самом разгаре 1
00:07 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Россию никто не выгонял из УЕФА, надо потерпеть»
10 Января
23:24 · Чемпионат мира 2026
Манчини: «Виалли говорил мне, что Италия выиграет ЧМ-2026»
21:15 · Франция. Лига 1
Скалони: «В сборной Аргентины всегда будут рады Месси»
21:12 · Чемпионат мира 2026
Мирзоян опроверг информацию о возможном увольнении Галактионова с поста главного тренера молодёжной сборной России
18:40 · Чемпионат мира 2026
​Аршавин отреагировал на слова Канчельскиса о купленном Россией чемпионате мира
17:16 · Чемпионат мира 2026
​Леандро Фернандес: «Переход РФС в Азию не пойдёт на пользу УЕФА» 1
13:40 · Россия. Премьер-лига
Захарян — о выступлениях сборной России: «Критика была всегда»
09 Января
21:11 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, при каком условии Рассказов может попасть в сборную России
17:34 · Чемпионат мира 2026
Опенда поддержал возможное назначение Анри на тренерский пост сборной Бельгии
17:27 · Чемпионат мира 2026
Мартинес: «Я не верю в тактические схемы» 2
15:52 · Чемпионат мира 2026
Агент Барбоза раскритиковал назначение Мартинеса на пост тренера сборной Португалии
14:41 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер останется в сборной Германии
08 Января
18:53 · Чемпионат мира 2026
Кириченко: «Переход в АФК будет непростым с точки зрения логистики»
07 Января
10:42 · Чемпионат мира 2026
Сборная России откажется от экипировки adidas
Все новости
Рекомендуем