Игнатьев считает, что работа по отстранению российской сборной от ЧМ-2026 в самом разгаре

Известный российский специалист Борис Игнатьев считает, что сборная России вряд ли сможет порадовать отечественных любителей футбола на североамериканском чемпионате мира в 2026 году. По причинам, как говорится, чисто техническим - ее заведомо лишат даже шанса попасть туда, уверен Игнатьев. Напомним, что чемпионат мира пройдет в трех главных странах Северной Америки, в том числе, разумеется, и в США - где главную игру планеты величают «соккер».

- Решение CAS — предсказание на развитие событий к чемпионату мира 2026 в Северной Америке. Американцы на свой чемпионат нас точно не захотят пускать. Даже Азия нам не поможет. Посмотрим, как все будет развиваться, - цитирует слова Игнатьева Sport24.