Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Канчельскис: «Россию никто не выгонял из УЕФА, надо потерпеть»

11 Января 2023 • 00:07 Комментировать

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис высказался о текущей ситуации, в которую попали российские клубы и сборная.

«Терпение и труд все перетрут, надо потерпеть. В Азию мы всегда успеем перейти, а вернуться не получится», - цитирует Канчельскиса Sport24.ru. Он добавил, что из УЕФА Россию никто на данный момент не выгонял.

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС. Поводом апелляции национального футбольного союза стало то, что российские команды отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. С февраля 2022 года команды из России в них не играют.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Переход РФС в АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
00:07 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Россию никто не выгонял из УЕФА, надо потерпеть»
10 Января
23:24 · Чемпионат мира 2026
Манчини: «Виалли говорил мне, что Италия выиграет ЧМ-2026»
21:15 · Франция. Лига 1
Скалони: «В сборной Аргентины всегда будут рады Месси»
21:12 · Чемпионат мира 2026
Мирзоян опроверг информацию о возможном увольнении Галактионова с поста главного тренера молодёжной сборной России
18:40 · Чемпионат мира 2026
​Аршавин отреагировал на слова Канчельскиса о купленном Россией чемпионате мира
17:16 · Чемпионат мира 2026
​Леандро Фернандес: «Переход РФС в Азию не пойдёт на пользу УЕФА» 1
13:40 · Россия. Премьер-лига
Захарян — о выступлениях сборной России: «Критика была всегда»
09 Января
21:11 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, при каком условии Рассказов может попасть в сборную России
17:34 · Чемпионат мира 2026
Опенда поддержал возможное назначение Анри на тренерский пост сборной Бельгии
17:27 · Чемпионат мира 2026
Мартинес: «Я не верю в тактические схемы» 2
15:52 · Чемпионат мира 2026
Агент Барбоза раскритиковал назначение Мартинеса на пост тренера сборной Португалии
14:41 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер останется в сборной Германии
08 Января
18:53 · Чемпионат мира 2026
Кириченко: «Переход в АФК будет непростым с точки зрения логистики»
07 Января
10:42 · Чемпионат мира 2026
Сборная России откажется от экипировки adidas
06 Января
19:13 · Чемпионат мира 2026
​Долгов: «Уходить в Азию – скорее верное решение»
Все новости
Рекомендуем