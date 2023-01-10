Манчини: «Виалли говорил мне, что Италия выиграет ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вспомнил слова Джанлуки Виалли, ушедшего из жизни 6 января.

«Джанлука сказал мне, что Италия должна выиграть чемпионат мира в 2026 году, он планировал быть с нами к тому времени. Он очень близок всем нам, мы надеемся в скором времени посвятить ему великую победу. Он был важен для команды, умел сплотить и настроить игроков», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого «скуадры адзурры».

Джанлука Виалли занимал должность в тренерском штабе сборной Италии с 2019 года.

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы – 2020, прошедший в 2021 году, но не попала на чемпионат мира – 2022 в Катаре.