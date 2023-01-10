Мирзоян опроверг информацию о возможном увольнении Галактионова с поста главного тренера молодёжной сборной России

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян прокомментировал возможную отставку Михаила Галактионова с поста главного тренера молодёжной сборной России.

«Сменить главного тренера молодежной сборной России? Первый раз слышу. Никакого заседания не было. Мнение по Галактионову? Как будет, так вы узнаете», — заявил Мирзоян «РБ Спорту».

Функционер добавил, что о предстоящем собрании комитета будет сообщено дополнительно.

Напомним, 38-летний Галактионов возглавляет молодежную сборную России с 2019 года, а с ноября 2022 года специалист стал новым главным тренером «Локомотива».