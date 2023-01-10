Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) окончательно отклонил апелляцию Российского футбольного союза. Апелляция подавалась на решение об отстранении сборной России от соревнований.

В опубликованном решении говорится о том, что отстранение сборной России вызвано стремлением обеспечить безопасность соревнований, поэтому было разумным.

Напомним, что в конце марта прошлого года сборная России не была допущена к стыковым играм за билет на чемпионат мира – 2022. Незадолго до этого все соперники российской сборной объявили об отказе играть против команды Валерия Карпина.

В настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах.