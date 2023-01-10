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Чемпионат мира 2026

CAS отклонил апелляцию на отстранение сборной России молния

10 Января 2023 • 19:08 Комментировать (2)

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) окончательно отклонил апелляцию Российского футбольного союза. Апелляция подавалась на решение об отстранении сборной России от соревнований.

В опубликованном решении говорится о том, что отстранение сборной России вызвано стремлением обеспечить безопасность соревнований, поэтому было разумным. 

Напомним, что в конце марта прошлого года сборная России не была допущена к стыковым играм за билет на чемпионат мира – 2022. Незадолго до этого все соперники российской сборной объявили об отказе играть против команды Валерия Карпина.

В настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС
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Комментарии (2)
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ARTUR
10 Января 2023 в 19:56
Было бы странно если бы было по другому
Alexs
10 Января 2023 в 19:23
Доколе РФС будет теропеть нападки петерастического Запада?
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