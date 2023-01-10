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​Аршавин отреагировал на слова Канчельскиса о купленном Россией чемпионате мира

10 Января 2023 • 18:40 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на громкое заявление Андрея Канчельскиса. Недавно последний заявил, что Россия «купила результаты» на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

Напомним, что сборная России на домашнем мундиале в 2018 году добралась до стадии 1/4 финала. В 1/8 финала российская национальная команда обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти.

Отвечая на вопрос sport24 о том, допускает ли он вариант, при котором Россия действительно покупала матчи на том турнире, Аршавин сказал: «Я – нет».

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените» на должности заместителя гендиректора по спортивному развитию.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России Андрей Канчельскис
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