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​Леандро Фернандес: «Переход РФС в Азию не пойдёт на пользу УЕФА»

10 Января 2023 • 17:16 Комментировать (1)

Леандро Фернандес, который в своё время выступал за «Динамо», высказался на тему возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надеюсь, в случае принятия решения о переходе российского футбола в Азию, РПЛ и весь футбол в России будут только расти. Такой переход пойдёт на пользу только РФС, но никак не УЕФА», - сказал Фернандес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как известно, уже почти год российский футбол находится под санкциями. Клубы РПЛ не участвуют в клубных турнирах УЕФА. В международных турнирах не выступают и российские сборные.

В ближайшие месяцы РФС будет контактировать с УЕФА, обсуждая возможность возвращения российского футбола в официальные турниры.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Леандро Фернандес АФК Переход РФС в АФК
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Комментарии (1)
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Zenituwka
10 Января 2023 в 17:18
"Такой переход пойдёт на пользу только РФС"

Какая польза, о чем он бредит?
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