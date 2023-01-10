​Леандро Фернандес: «Переход РФС в Азию не пойдёт на пользу УЕФА»

Леандро Фернандес, который в своё время выступал за «Динамо», высказался на тему возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надеюсь, в случае принятия решения о переходе российского футбола в Азию, РПЛ и весь футбол в России будут только расти. Такой переход пойдёт на пользу только РФС, но никак не УЕФА», - сказал Фернандес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как известно, уже почти год российский футбол находится под санкциями. Клубы РПЛ не участвуют в клубных турнирах УЕФА. В международных турнирах не выступают и российские сборные.

В ближайшие месяцы РФС будет контактировать с УЕФА, обсуждая возможность возвращения российского футбола в официальные турниры.