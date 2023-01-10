Роналду может заработать 200 млн евро, если выступит против Португалии

Португальский нападающий Криштиану Роналду может заработать солидную денежную сумму, если согласится стать амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом стало известно журналистам AFP.

Стоит отметить, что среди претендентов на проведение мундиаля-2030 фигурирует родная страна КриРо - Португалия. Пиренейцы подадут совместную заявку с Испанией и Украиной.

Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в конце декабря минувшего года. 37-летний центральный нападающий подписал контракт с «Аль-Насром». Его заработок в новом клубе составит 200 миллионов евро в год.

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