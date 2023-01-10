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Роналду может заработать 200 млн евро, если выступит против Португалии

10 Января 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Португальский нападающий Криштиану Роналду может заработать солидную денежную сумму, если согласится стать амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом стало известно журналистам AFP.

Стоит отметить, что среди претендентов на проведение мундиаля-2030 фигурирует родная страна КриРо - Португалия. Пиренейцы подадут совместную заявку с Испанией и Украиной.

Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в конце декабря минувшего года. 37-летний центральный нападающий подписал контракт с «Аль-Насром». Его заработок в новом клубе составит 200 миллионов евро в год.

«МЮ» выбирает из трёх нападающих замену Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср чм-2030
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Января 2023 в 12:21
Арабы подлянку подкинули этой бестолочи )) будет изгоем и на родине .
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