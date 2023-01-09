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Мартинес: «Я не верю в тактические схемы»

09 Января 2023 • 17:27 Комментировать (1)

Новый наставник португальской национальной команды Роберто Мартинес высказался о тактике на новом месте.

«Я не верю в тактические схемы. Я верю в игроков, в людей и в таланты. Нужно быть тактически гибкими, чтобы получить максимальную отдачу от каждого футболиста, а не игроков, адаптирующихся к системе. Португалия всегда должна стремиться к победе, а для этого нужно быть современной командой с тактической гибкостью», — заявил испанский специалист на своей первой пресс-конференции. Также Мартинес отметил, что будет идти к каждой из целей поступательно, также рассказав о желании как можно скорее выучить португальский язык.

Напомним, что Роберто Мартинес сменил на посту тренера «селесао» Фернанду Сантуша, который покинул свой пост после ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Роберто Мартинес
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Января 2023 в 17:34
Короче, будем играть как получится..
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