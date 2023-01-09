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Агент Барбоза раскритиковал назначение Мартинеса на пост тренера сборной Португалии

09 Января 2023 • 15:52 Комментировать

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о назначении Роберто Мартинеса на пост наставника национальной команды.

«В Португалии есть очень много тренеров, которые успешно работают как здесь, так и за рубежом. Вызывает удивление, почему наша федерация решила не выбирать португальского тренера. Это вопрос, который обсуждают все», — заявил функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам агента, это назначение вызвало много скептицизма в Португалии, поскольку, по его мнению, множество молодых местных специалистов смогли бы справиться с работой в сборной.

Напомним, что ранее стало известно об официальном назначении бывшего тренера бельгийской национальной команды, который сменил на посту Фернанду Сантуша.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Паулу Барбоза Роберто Мартинес
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