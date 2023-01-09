Сборная Португалии официально получила нового главного тренера. Им стал Роберто Мартинес.

Подтверждение назначения пришло от пресс-службы национальной команды. Отметим, что испанский специалист сменил на этом посту Фернанду Сантуша, покинувшего португальцев после сенсационного вылета с чемпионата мира - 2022 от Марокко на стадии четвертьфинала.

Что же касается Мартинеса, то он с 2016 года руководил сборной Бельгии, добравшись с ней до бронзы российского мундиаля и неожиданно вылетев с последнего турнира на групповой стадии.

Свой путь во главе «селесао» Роберто начнёт в марте с отборочных матчей Евро-2024. Соперниками сборной Португалии станут Словакия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург и Лихтенштейн.