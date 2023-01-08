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Кириченко: «Переход в АФК будет непростым с точки зрения логистики»

08 Января 2023 • 18:53 Комментировать

Известный тренер Дмитрий Кириченко высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Переход будет не очень простым с точки зрения логистики. Если клубам играть в азиатских кубках, каждую неделю можно летать в Корею, Японию и так далее. Это очень сложно», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

При этом тренер отметил, что если люди в руководстве владеют какой-то информацией о длительных сроках отстранения от европейских турниров, то тогда стоит попробовать перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее РФС было принято решение не спешить с переходом из УЕФА в АФК. Была создана рабочая группа для подробного изучения вопроса.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кириченко Переход РФС в АФК
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