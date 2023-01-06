​Долгов: «Уходить в Азию – скорее верное решение»

Футболист Александр Долгов, выступающий за «Химки», поделился своим мнением насчёт возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, уходить в Азию - скорее верное решение. У нас два варианта: либо Азия, либо никак. Мы там хоть какие-то деньги будем зарабатывать для команд и РФС. А так мы просто отовсюду отстранены», - высказался Долгов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Как известно, Российский футбольный союз в настоящий момент находится под санкциями со стороны УЕФА. В сложившейся ситуации клубы Премьер-лиги не участвуют в турнирах УЕФА, как и российские сборные.

Напомним, что вопрос возможного перехода из УЕФА в АФК был отложен на весну.