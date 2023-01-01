Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий обратился с пожеланием к сборной России.

«Пожелаю России в 2023 году играть не только с командами азиатского региона, но и с лучшими сборными мира. Как и желаю, чтобы мы имели возможность играть среди сильнейших европейских команд», - приводятся слова тренера на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале прошлого года Россия была отстранена от официальных матчей на уровне сборных и клубов. По этой причине в РФС начал обсуждаться вопрос о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение будет принято ближе к весне.