Алдонин: «В вопросе по переходу в Азию до конца не очень всё понятно»

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Евгений Алдонин высказался на тему возможного перехода РФС в АФК.

«Торопиться никогда нельзя, потому что в вопросе по переходу в Азию до конца не очень всё понятно», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Специалист предположил, что существуют некоторые непубличные договорённости о данном переходе. Однако эксперт задаётся вопросом о том, как именно на это может отреагировать Международная федерация футбола.

По словам Алдонина, нельзя однозначно утверждать наличие гарантий о допуске к участию как в отборочном турнире на чемпионат мира – 2026, так и в финальной его части.