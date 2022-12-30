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Чемпионат мира 2026

Алдонин: «В вопросе по переходу в Азию до конца не очень всё понятно»

30 Декабря 2022 • 21:58 Комментировать

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Евгений Алдонин высказался на тему возможного перехода РФС в АФК.

«Торопиться никогда нельзя, потому что в вопросе по переходу в Азию до конца не очень всё понятно», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Специалист предположил, что существуют некоторые непубличные договорённости о данном переходе. Однако эксперт задаётся вопросом о том, как именно на это может отреагировать Международная федерация футбола.

По словам Алдонина, нельзя однозначно утверждать наличие гарантий о допуске к участию как в отборочном турнире на чемпионат мира – 2026, так и в финальной его части.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Евгений Алдонин АФК Переход РФС в АФК
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