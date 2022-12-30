Бояринцев – о переходе РФС в АФК: «Надо всё очень хорошо обдумать, взвесить»

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Денис Бояринцев прокомментировал потенциальный переход РФС в АФК.

Специалист посчитал верным текущее положение дел, при котором окончательное решение о вышеупомянутом переходе не принято.

«Надо всё очень хорошо обдумать, взвесить. Может быть, всё еще устаканится и никуда не надо будет переходить», - цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Три своих последних на сегодняшний день матча национальная сборная России провела с командами из Азии. Была одержана победа над командой Киргизии (2:1) и сыграны две нулевых ничьи – с Таджикистаном и Узбекистаном.