​Федун: «Попытаемся использовать последний шанс договориться с Европой»

Леонид Федун, который входит в состав исполкома Российского футбольного союза, высказался насчёт создания рабочей группы по итогам пятничного заседания.

Напомним, что эта группа будет контактировать с УЕФА и прорабатывать возможность возвращения клубов России и сборной к официальным турнирам.

«Мы приняли решение создать рабочую группу, ещё проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой», - высказался Федун, чьи слова приводит ТАСС.

Экс-владелец «Спартака» отметил, что вопрос возможного перехода из УЕФА в АФК требует серьёзной проработки.