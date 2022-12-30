​Губерниев: «При переходе РФС в Азию должны быть гарантии со стороны Австралии, Японии и других сборных»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что России нужно стремиться к возвращению в европейские футбольные институты. Если же РФС всё же придётся переходить в Азию, то предварительно должны быть получены гарантии, считает Губерниев.

«Мне кажется, должны быть гарантии со стороны команд Австралии, Японии и других сборных, что они сыграют с нами. В противном случае мы уйдем из Европы, и в Азии играть с нами никто не будет», - сказал Губерниев, чьи слова приводит sport24.

Также Дмитрий Губерниев отметил, что азиатская Лига чемпионов имеет низкий уровень по сравнению с европейской.

Напомним, что в пятницу Российский футбольный союз принял решение о создании рабочей группы. Она будет контактировать с УЕФА и обсуждать возможность возвращения российских клубов и сборных к официальным турнирам.