​Дюков раскрыл позицию главы УЕФА Чеферина в отношении РФС

Александр Дюков, занимающий пост президента Российского футбольного союза, рассказал о позиции главы УЕФА Александера Чеферина.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Чеферин и дальше видеть РФС членом УЕФА, Дюков сказал: «Мы договорились о создании рабочей группы, значит, хочет. Он хочет найти решение».

Напомним, что по итогам пятничного заседания исполкома РФС решение о намерении выйти из УЕФА принято не было. В ближайшее время рабочая группа будет изучать вопрос будущего российского футбола при контактах с УЕФА.

В настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах УЕФА из-за санкций.