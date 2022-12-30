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Чемпионат мира 2026

ФИФА и УЕФА настроены допустить Россию к турнирам – глава РФС

30 Декабря 2022 • 16:51 Комментировать

Александр Дюков, занимающий должность президента Российского футбольного союза, высказался после заседания исполкома.

По словам Дюкова, РФС поставил перед собой задачу по допуску сборной России к отбору на чемпионат мира – 2026. При этом никто не гарантирует российской национальной команде участие в этом цикле.

Дюков дал понять, что УЕФА и ФИФА посылают РФС положительные сигналы.

«ФИФА и УЕФА настроены найти решение и дать возможность российским клубам и сборным играть. В этом заинтересованы все. Я вижу серьёзный настрой со стороны УЕФА найти решение», - сказал Дюков, чьи слова приводит телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Напомним, что в РФС уже обсуждают вариант с возможным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России РФС Александр Дюков УЕФА Переход РФС в АФК
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