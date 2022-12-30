Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Член исполкома РФС Крысин: «Пока из УЕФА не выходим»

30 Декабря 2022 • 15:59 Комментировать

Владимир Крысин, который входит в состав исполкома РФС, дал комментарий по итогам пятничного заседания.

«Пока из УЕФА мы не выходим, будем конструктивно оценивать ситуацию. Все члены исполкома проголосовали за вынесение взвешенного решения весной. Больше сказать ничего не могу», - высказался Крысин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Крысин не стал отвечать на вопрос, пропустит ли сборная России следующий чемпионат мира.

Как известно, на Российский футбольный союз были наложены санкции со стороны УЕФА. Как следствие, в настоящий момент сборная России может проводить лишь товарищеские игры, а клубы не участвуют в турнирах УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС УЕФА АФК Переход РФС в АФК Владимир Крысин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
15:59 · Чемпионат мира 2026
​Член исполкома РФС Крысин: «Пока из УЕФА не выходим»
15:43 · Чемпионат мира 2026
​Член исполкома РФС назвал условие перехода в Азию
12:48 · Чемпионат мира 2026
Иванов: «Если бы наша сборная играла в Азии, а клубы — в Европе, это был бы идеальный вариант»
12:43 · Чемпионат мира 2026
Дешам: «Футбол в исполнении Пеле воплощал красоту о эффективность»
29 Декабря
22:32 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Если все сложится хорошо, то, скорее всего, повысится спрос в России»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Адиев стал «Золотым человеком» Казахстана
20:39 · Чемпионат мира 2026
​Колосков загадает на Новый год потепление в отношениях УЕФА и РФС
20:29 · Италия. Серия А
Очоа заявил, что хотел бы поехать на шестой мундиаль в карьере
18:41 · Чемпионат мира 2026
Тарпищев: «Двойные составы у «Зенита», у остальных этого нет»
18:32 · Чемпионат мира 2026
Тарпищев – об АФК: «В голове как-то не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах»
18:10 · Чемпионат мира 2026
Ледяхов — о возможном переходе РФС в Азию: «Лучше играть там, чем не играть вообще»
17:56 · Чемпионат мира 2026
Ташуев высказал мнение о возможном переходе РФС в Азию 2
17:26 · Чемпионат мира 2026
​Черданцев высказался о потенциальном переходе РФС в Азию 5
16:32 · Чемпионат мира 2026
Ари считает, что УЕФА и ФИФА будут извиняться перед Россией
15:23 · Чемпионат мира 2026
Бояринцев не видит смысла в переходе РФС в Азию
Все новости
Рекомендуем