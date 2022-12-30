​Член исполкома РФС Крысин: «Пока из УЕФА не выходим»

Владимир Крысин, который входит в состав исполкома РФС, дал комментарий по итогам пятничного заседания.

«Пока из УЕФА мы не выходим, будем конструктивно оценивать ситуацию. Все члены исполкома проголосовали за вынесение взвешенного решения весной. Больше сказать ничего не могу», - высказался Крысин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Крысин не стал отвечать на вопрос, пропустит ли сборная России следующий чемпионат мира.

Как известно, на Российский футбольный союз были наложены санкции со стороны УЕФА. Как следствие, в настоящий момент сборная России может проводить лишь товарищеские игры, а клубы не участвуют в турнирах УЕФА.