​Член исполкома РФС назвал условие перехода в Азию

Владимир Афанасьев, который входит в состав исполкома Российского футбольного союза, рассказал об итогах последнего заседания.

По словам Афанасьева, созданная рабочая группа будет работать с УЕФА по вопросу допуска российских клубов и сборной в официальные турниры.

«Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией. Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там скажут, что нас никак не допустить, будем думать в сторону Азии», - высказался Афанасьев, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент сборная России может проводить только товарищеские матчи. Что до российских клубов, то они не принимают участия в турнирах под эгидой УЕФА.