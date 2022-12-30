В пятницу проходило заседание исполкома Российского футбольного союза. Ранее сообщалось о создании рабочей группы по вопросу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Судя по всему, в ближайшие месяцы группа будет изучать вариант с переходом в АФК на предмет целесообразности такого шага.

Телеграм-канал «Футбольный Биги» отмечает, что на исполкоме проговорили тот момент, что само по себе включение в АФК не даёт гарантий участия в отборочном цикле чемпионата мира – 2026.

«Россия, вероятно, потеряла шанс на участие в ЧМ-26», - пишет журналист Сергей Егоров.

Напомним, что в настоящий момент РФС находится под санкциями со стороны УЕФА.