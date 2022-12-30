​РФС пока не переходит в Азию – создана рабочая группа

Российский футбольный союз создал рабочую группу, которая будет заниматься вопросом перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом рассказывает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!».

Предполагается, что рабочая группа будет изучать вопрос и до весны даст ответ насчёт целесообразности перехода в Азию. Таким образом, до конца 2022 года решение о переходе принято не будет.

Напомним, что в настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями со стороны УЕФА. По этой причине российские клубы и сборные не могут участвовать в официальных турнирах, которые проходят под эгидой УЕФА.