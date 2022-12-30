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​РФС пока не переходит в Азию – создана рабочая группа

30 Декабря 2022 • 14:23 Комментировать (1)

Российский футбольный союз создал рабочую группу, которая будет заниматься вопросом перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом рассказывает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!».

Предполагается, что рабочая группа будет изучать вопрос и до весны даст ответ насчёт целесообразности перехода в Азию. Таким образом, до конца 2022 года решение о переходе принято не будет.

Напомним, что в настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями со стороны УЕФА. По этой причине российские клубы и сборные не могут участвовать в официальных турнирах, которые проходят под эгидой УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА АФК Переход РФС в АФК
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Комментарии (1)
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Nastradamus
30 Декабря 2022 в 14:29
Надеются что к весне СВО закончится
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