Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался касательно возможного ожидания допуска от УЕФА для РФС.

«Я не понимаю, причем тут санкции и спортивная составляющая. УЕФА не собирается идти нам навстречу. Для сборной Азия - хорошо. Нет даже никаких вопросов. Выжидать УЕФА уже нет смысла. Ну да, без еврокубков не очень для клубов. Но ждать ещё хуже. Вести переговоры с УЕФА уже нет смысла. Хватит унижаться перед УЕФА уже, честно.

Я не понимаю их решений. Почему через АФК мы можем попасть даже на чемпионат мира? А через УЕФА никак, и играть даже не можем? Просто не понимаю. Нужно переходить и страшного ничего нет», - сказал Деменко.